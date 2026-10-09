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VN Indonezije

VN Indonezije , MotoGP

2026 Št. epizod: 1

MotoGP prihaja na indonezijski otok Lombok, kjer bo dirkališče Mandalika prizorišče novega boja za zmago. Obeta se napet obračun, v katerem bodo pogumna prehitevanja in prava izbira trenutka ključ do uspeha. Kdo bo na VN Indonezije našel zmagovalni ritem?

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Tekmovanje Vznemirljivo Šport
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Napovednik: MotoGP - VN Indonezije
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