VN Indonezije

2026 Št. epizod: 1

MotoGP prihaja na indonezijski otok Lombok, kjer bo dirkališče Mandalika prizorišče novega boja za zmago. Obeta se napet obračun, v katerem bodo pogumna prehitevanja in prava izbira trenutka ključ do uspeha. Kdo bo na VN Indonezije našel zmagovalni ritem?

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