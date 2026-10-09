VN Indonezije
VN Indonezije , MotoGP
MotoGP prihaja na indonezijski otok Lombok, kjer bo dirkališče Mandalika prizorišče novega boja za zmago. Obeta se napet obračun, v katerem bodo pogumna prehitevanja in prava izbira trenutka ključ do uspeha. Kdo bo na VN Indonezije našel zmagovalni ritem?Prikaži več
NapovednikVN IndonezijeMotoGP prihaja na indonezijski otok Lombok, kjer bo dirkališče Mandalika prizorišče novega boja za zmago. Obeta se napet obračun, v katerem bodo pogumna prehitevanja in prava izbira trenutka ključ do uspeha. Kdo bo na VN Indonezije našel zmagovalni ritem?Žanr: športDržava: Indonezija