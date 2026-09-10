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VN Italije

VN Italije

2026 Št. epizod: 13 Št. sezon: 3

Velika nagrada Italije je ena najbolj priljubljenih dirk v prvenstvu Formula 1. Dirkališče v Monzi ponuja dolge ravnine in najvišje hitrosti v prvenstvu. V Italijo kot vodilni v skupnem seštevku prihaja domači zvezdnik Kimi Antonelli, pričakovanja domačih navijačev bosta za volanom Ferrarija poskušala uresničiti še Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Bo Monza prinesla kakšen pomemben premik v dokaj izenačenem boju med Mercedesom, Ferrarijem in McLarnom?

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2:56:53
VN Italije - Formula 1 - F1 dirka

F1 dirka

6. 9. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN Italije. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
Dostopno le še danes
1:18:06
VN Italije - Formula 1 - F1 kvalifikacije

F1 kvalifikacije

5. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Italije je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Italije.
Dostopno le še danes
1:12:11
VN Italije - Formula 1 - F1 tretji prosti trening

F1 tretji prosti trening

5. 9. 2026 - Dirkači so se podali na tretji prosti trening pred VN Italije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s drugega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno le še danes
1:09:16
VN Italije - Formula 1 - F1 drugi prosti trening

F1 drugi prosti trening

4. 9. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na drugi prosti trening pred VN Italije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno le še danes
1:09:46
VN Italije - Formula 1 - F1 prvi prosti trening

F1 prvi prosti trening

4. 9. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Italije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno le še danes

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