VN Katarja

2026 Št. epizod: 1

MotoGP se seli v Katar, kjer bo dirkališče Lusail prizorišče novega boja za dragocene prvenstvene točke. Hitri zavoji in dolga ciljna ravnina bodo preizkusili natančnost ter pogum najboljših motociklistov sveta. Kdo bo našel zmagovito kombinacijo hitrosti in premišljene taktike?

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