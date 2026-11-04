VN Katarja
VN Katarja , MotoGP
MotoGP se seli v Katar, kjer bo dirkališče Lusail prizorišče novega boja za dragocene prvenstvene točke. Hitri zavoji in dolga ciljna ravnina bodo preizkusili natančnost ter pogum najboljših motociklistov sveta. Kdo bo našel zmagovito kombinacijo hitrosti in premišljene taktike?Prikaži več
NapovednikVN KatarjaMotoGP se seli v Katar, kjer bo dirkališče Lusail prizorišče novega boja za dragocene prvenstvene točke. Hitri zavoji in dolga ciljna ravnina bodo preizkusili natančnost ter pogum najboljših motociklistov sveta. Kdo bo našel zmagovito kombinacijo hitrosti in premišljene taktike?Žanr: športDržava: Katar