VN Katarja
VN Katarja
Formula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.Prikaži več
NapovednikVN KatarjaFormula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.Žanr: športDržava: Katar