VN Katarja

2026 Št. epizod: 1

Formula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.

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