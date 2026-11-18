VN Las Vegasa

2026 Št. epizod: 1

Pod bleščečimi lučmi Las Vegasa se obeta nov obračun formule 1. Ulična steza, ki dirkače popelje tudi po znamenitem Stripu, bo prizorišče boja za dragocene točke v zaključku sezone. Kdo bo najbolje unovčil hitrost in natančnost ter osvojil mesto zabave?

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