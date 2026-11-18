VN Las Vegasa
VN Las Vegasa
Pod bleščečimi lučmi Las Vegasa se obeta nov obračun formule 1. Ulična steza, ki dirkače popelje tudi po znamenitem Stripu, bo prizorišče boja za dragocene točke v zaključku sezone. Kdo bo najbolje unovčil hitrost in natančnost ter osvojil mesto zabave?Prikaži več
NapovednikVN Las VegasaPod bleščečimi lučmi Las Vegasa se obeta nov obračun formule 1. Ulična steza, ki dirkače popelje tudi po znamenitem Stripu, bo prizorišče boja za dragocene točke v zaključku sezone. Kdo bo najbolje unovčil hitrost in natančnost ter osvojil mesto zabave?Žanr: športDržava: ZDA