VN Malezije

2026 Št. epizod: 1

MotoGP se seli v Sepang, kjer dirkače na VN Malezije čakajo dolge ravnine, zahtevni zavoji ter preizkušnja v vročini in visoki vlagi. Široka steza ponuja številne priložnosti za prehitevanje, zato se obeta razburljiv boj za zmago in dragocene prvenstvene točke.

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