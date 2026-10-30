VN Mehike
VN Mehike , Formula 1
Karavana formule 1 prihaja na VN Mehike, kjer dirkališče bratov Rodríguez z visoko nadmorsko višino postavlja poseben izziv dirkačem in moštvom. Redkejši zrak otežuje hlajenje dirkalnikov, v boju za zmago pa bodo poleg hitrosti odločale tudi premišljene taktične poteze.Prikaži več
NapovednikVN MehikeKaravana formule 1 prihaja na VN Mehike, kjer dirkališče bratov Rodríguez z visoko nadmorsko višino postavlja poseben izziv dirkačem in moštvom. Redkejši zrak otežuje hlajenje dirkalnikov, v boju za zmago pa bodo poleg hitrosti odločale tudi premišljene taktične poteze.Žanr: športDržava: Mehika