VN Mehike

2026 Št. epizod: 1

Karavana formule 1 prihaja na VN Mehike, kjer dirkališče bratov Rodríguez z visoko nadmorsko višino postavlja poseben izziv dirkačem in moštvom. Redkejši zrak otežuje hlajenje dirkalnikov, v boju za zmago pa bodo poleg hitrosti odločale tudi premišljene taktične poteze.

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