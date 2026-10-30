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VN Mehike

VN Mehike , Formula 1

2026 Št. epizod: 1

Karavana formule 1 prihaja na VN Mehike, kjer dirkališče bratov Rodríguez z visoko nadmorsko višino postavlja poseben izziv dirkačem in moštvom. Redkejši zrak otežuje hlajenje dirkalnikov, v boju za zmago pa bodo poleg hitrosti odločale tudi premišljene taktične poteze.

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Tekmovanje Vznemirljivo Šport
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Napovednik: Formula 1 - VN Mehike
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