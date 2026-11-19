VN Portugalske
VN Portugalske , MotoGP
MotoGP se vrača v Portimão, kjer razgibana steza s strmimi vzponi in spusti preizkuša pogum in natančnost dirkačev. V predzadnji preizkušnji sezone šteje vsaka točka, zato nas čaka napet boj na portugalskem asfaltu.Prikaži več
NapovednikVN PortugalskeMotoGP se vrača v Portimão, kjer razgibana steza s strmimi vzponi in spusti preizkuša pogum in natančnost dirkačev. V predzadnji preizkušnji sezone šteje vsaka točka, zato nas čaka napet boj na portugalskem asfaltu.Žanr: športDržava: Portugalska