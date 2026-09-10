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VN San Marina

VN San Marina , MotoGP

2026 Št. epizod: 1

Spektakularna dirka v Aragonu je ob pričakovani zmagi Marca Marqueza ponovno premešala vrh letošnjega prvenstva MotoGP, a dirkaška karavana se sedaj seli na domačo stezo Aprilie in Marca Bezzecchija - v Misano. Čeprav italijanski proizvajalec motociklov in tudi Marco ob obali Riminija še nimata zmage, se zdi, da bi lahko letošnja razmerja moči prinesla preobrat.

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Tekmovanje Vznemirljivo Šport
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Napovednik: MotoGP - VN San Marina
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