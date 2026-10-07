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VN Singapurja

VN Singapurja

2026 Št. epizod: 1

Formula 1 se seli pod žaromete Singapurja, kjer mestna steza Marina Bay obeta napet boj za dragocene točke. Med bližnjimi zaščitnimi zidovi bo natančnost ključna, vsaka napaka pa lahko premeša vrstni red. Kdo bo najbolje izkoristil priložnosti in osvojil nočno VN Singapurja?

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Tekmovanje Vznemirljivo Šport
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Napovednik: Formula 1 - VN Singapurja
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