VN Valencie
VN Valencie , MotoGP
MotoGP se v Valencii pripravlja na veliki finale sezone! Na zavitem dirkališču Ricardo Tormo bodo dirkači lovili zadnje točke in priložnost, da leto sklenejo z zmago. Pred polnimi tribunami strastnih navijačev se obeta nepozabno slovo od dirkaške sezonePrikaži več
NapovednikVN ValencieMotoGP se v Valencii pripravlja na veliki finale sezone! Na zavitem dirkališču Ricardo Tormo bodo dirkači lovili zadnje točke in priložnost, da leto sklenejo z zmago. Pred polnimi tribunami strastnih navijačev se obeta nepozabno slovo od dirkaške sezoneŽanr: športDržava: Španija