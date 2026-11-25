VN Valencie

2026 Št. epizod: 1

MotoGP se v Valencii pripravlja na veliki finale sezone! Na zavitem dirkališču Ricardo Tormo bodo dirkači lovili zadnje točke in priložnost, da leto sklenejo z zmago. Pred polnimi tribunami strastnih navijačev se obeta nepozabno slovo od dirkaške sezone

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