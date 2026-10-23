VN ZDA
VN ZDA
Formula 1 se seli v Austin na VN ZDA! Dirkače na stezi Circuit of the Americas čaka zahtevna kombinacija hitrih zavojev in znamenitega vzpona proti prvemu ovinku. Kdo bo najbolje ujel teksaški ritem in si priboril pomembne točke v boju za naslov?Prikaži več
F1VN ZDAFormula 1 se seli v Austin na VN ZDA! Dirkače na stezi Circuit of the Americas čaka zahtevna kombinacija hitrih zavojev in znamenitega vzpona proti prvemu ovinku. Kdo bo najbolje ujel teksaški ritem in si priboril pomembne točke v boju za naslov?Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: ZDA
NapovednikVN ZDAFormula 1 se seli v Austin na VN ZDA! Dirkače na stezi Circuit of the Americas čaka zahtevna kombinacija hitrih zavojev in znamenitega vzpona proti prvemu ovinku. Kdo bo najbolje ujel teksaški ritem in si priboril pomembne točke v boju za naslov?Žanr: športDržava: ZDA
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F1 prvi prosti trening
23. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN ZDA ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 6 dni