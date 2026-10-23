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VN ZDA

VN ZDA

2026 Št. epizod: 1 Št. sezon: 2

Formula 1 se seli v Austin na VN ZDA! Dirkače na stezi Circuit of the Americas čaka zahtevna kombinacija hitrih zavojev in znamenitega vzpona proti prvemu ovinku. Kdo bo najbolje ujel teksaški ritem in si priboril pomembne točke v boju za naslov?

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