Sezona 31 Epizoda 1

Oddaja Volan tudi s 31. sezono ostaja polna svežine. Anže bo v prvi oddaji naredil temeljit pregled ponudbe najbolj priljubljenih srednje velikih dostavnikov. Zapeljal se bo tudi s povsem novim premijskim kitajskim električnim avtomobilom hongqi EHS5, Matej pa se bo javil iz Moldavije, kamor se je zapeljal z dacio jogger. Sledi še pregled novosti, ki so na naše ceste zapeljale tekom poletja.

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