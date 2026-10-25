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Volan

Sezona 31 Epizoda 6

Pred nami je nadaljevanje Matejeve zajetne reportaže iz Srbije. Kljub temu se je Matej mudil tudi na avtomobilskem salonu v Parizu, kjer so proizvajalci pokazali svoje najnovejše jeklene konjičke ter najsodobnejše tehnologije. Anže je pograbil volanski obroč hudega terenca in pokazal, kje vse se ne smete voziti, pa čeprav bi avtomobil to zmogel. Sledijo novosti na naših cestah, testi in še marsikaj.

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  • Sezona 31

  • Sezona 30

  • Sezona 29

38:32
Volan - Sezona 31 - 6. oddaja

6. oddaja

Pred nami je nadaljevanje Matejeve zajetne reportaže iz Srbije. Kljub temu se je Matej mudil tudi na avtomobilskem salonu v Parizu, kjer so proizvajalci pokazali svoje najnovejše jeklene konjičke ter najsodobnejše tehnologije. Anže je pograbil volanski obroč hudega terenca in pokazal, kje vse se ne smete voziti, pa čeprav bi avtomobil to zmogel. Sledijo novosti na naših cestah, testi in še marsikaj.
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40:30
Volan - Sezona 31 - 5. oddaja

5. oddaja

Matej bo v obsežni reportaži pokazal, kako učinkovita je bila dacia duster na njegovi dolgi poti skozi Srbijo, kjer se je loteval manj obljudenih in bolj skritih kotičkov dežele. Anže bo prijel volan povsem novega terenskega stroja, za katerega verjetno še niste slišali, prihaja pa s Kitajske in je namenjen tistim, ki kleni terenec potrebujete za delo. Poleg tega še nekaj novih in atraktivnih avtomobilov, vozili so tudi brutalni audi RS5 in elegantni lexus ES.
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38:55
Volan - Sezona 31 - 4. oddaja

4. oddaja

V Berlinu je Volkswagen predstavil kopico novosti pri gospodarskih vozilih, ki jih bo predstavil Matej, nato pa bo skočil še na prvo vožnjo povsem nove električne mazde CX-6e. Na domačih tleh je ekipa testirala zmogljivo toyoto bZ4X touring. Avtomobil je odličen družinski stroj, saj v karavanski izvedenki ponuja veliko prostora, izjemno udobje in v različici s štirikolesnim pogonom tudi veliko moči, predvsem pa se vrhunsko znajde tudi na terenu.
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39:05
Volan - Sezona 31 - 3. oddaja

3. oddaja

Matej je preizkusil velik družinski križanec changan CS55, ki ponuja ogromno prostora in zanimivo notranjost, na brezpotjih pa se je izgubljal s posebno verzijo defenderja trophy, ki zmore premagovati še tako zahtevne ovire. Anže je sedel za volan novega subaruja uncharted, Matej pa nove toyote yaris cross. V tokratni oddaji se bo našlo vse, od cenovno ugodnih do pregrešno dragih in posebnih avtomobilov.
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38:10
Volan - Sezona 31 - 2. oddaja

2. oddaja

Anže se je na cestah Malage zapeljal s povsem novim in neverjetno hitrim električnim GT-jem znamke Zeekr. Sliši na ime 7GT in ima skoraj 650 konjičkov, velika moč pa ni njegov edini atribut. Iz Španije je odletel še v Italijo in na terenu spoznal novi subaru uncharted. Matej se je medtem prevažal naokoli s terenskim defenderjem trophy, predvsem pa je užival v hrani.
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38:49
Volan - Sezona 31 - 1. oddaja

1. oddaja

Oddaja Volan tudi s 31. sezono ostaja polna svežine. Anže bo v prvi oddaji naredil temeljit pregled ponudbe najbolj priljubljenih srednje velikih dostavnikov. Zapeljal se bo tudi s povsem novim premijskim kitajskim električnim avtomobilom hongqi EHS5, Matej pa se bo javil iz Moldavije, kamor se je zapeljal z dacio jogger. Sledi še pregled novosti, ki so na naše ceste zapeljale tekom poletja.
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