Volan - Sezona 31 - 6. oddaja

Volan
Pred nami je nadaljevanje Matejeve zajetne reportaže iz Srbije. Kljub temu se je Matej mudil tudi na avtomobilskem salonu v Parizu, kjer so proizvajalci pokazali svoje najnovejše jeklene konjičke ter najsodobnejše tehnologije. Anže je pograbil volanski obroč hudega terenca in pokazal, kje vse se ne smete voziti, pa čeprav bi avtomobil to zmogel. Sledijo novosti na naših cestah, testi in še marsikaj.Prikaži več
Sezona 31Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. Člani ekipe predstavljajo novosti iz sveta avtomobilizma in najrazličnejše prispevke na temo varnosti in tehnologije. Odkrivali bodo črne točke slovenskih cest in opozarjali na varnost v prometu. Postregli bodo tudi z atraktivnimi reportažami s celotnega sveta in predstavili tamkajšnje vozniške navade.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
Sezona 30Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. Člani ekipe predstavljajo novosti iz sveta avtomobilizma in najrazličnejše prispevke na temo varnosti in tehnologije. Odkrivali bodo črne točke slovenskih cest in opozarjali na varnost v prometu. Postregli bodo tudi z atraktivnimi reportažami s celotnega sveta in predstavili tamkajšnje vozniške navade.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
Sezona 29Oddaja Volan tudi z 29. sezono ostaja polna svežine. Pred nami so testi najnovejših vozil, premiere aktualnih novosti in raznovrstne reportaže z vseh koncev sveta. Na štirih kolesih so se med drugim potepali po Irski, Albaniji, Romuniji, Kitajski in še kje. Zanimivo sezono popestrijo tudi atraktivne rubrike.Žanr: ŠportDržava: Slovenija