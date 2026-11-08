Volan - Sezona 31 - 8. oddaja

5. oddaja

Matej bo v obsežni reportaži pokazal, kako učinkovita je bila dacia duster na njegovi dolgi poti skozi Srbijo, kjer se je loteval manj obljudenih in bolj skritih kotičkov dežele. Anže bo prijel volan povsem novega terenskega stroja, za katerega verjetno še niste slišali, prihaja pa s Kitajske in je namenjen tistim, ki kleni terenec potrebujete za delo. Poleg tega še nekaj novih in atraktivnih avtomobilov, vozili so tudi brutalni audi RS5 in elegantni lexus ES.