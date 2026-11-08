Volan - Sezona 31 - 8. oddaja

Volan
Kitajci so s svojo ponudbo zelo aktivni na slovenskih in evropskih cestah, novosti pa radi pokažejo kar doma. Matej se je zato odpravil v mesto Wuhu, kjer Chery predstavlja kar nekaj novosti, med njimi tudi model omoda 4. Na vrsti bo nova reportaža v rubriki Volan gurman, videli bomo tudi nekaj zanimivih testov in prav poseben kitajski poltovornjak, ki ga bo predstavil Anže.Prikaži več
Sezona 31Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. Člani ekipe predstavljajo novosti iz sveta avtomobilizma in najrazličnejše prispevke na temo varnosti in tehnologije. Odkrivali bodo črne točke slovenskih cest in opozarjali na varnost v prometu. Postregli bodo tudi z atraktivnimi reportažami s celotnega sveta in predstavili tamkajšnje vozniške navade.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
Sezona 30Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. Člani ekipe predstavljajo novosti iz sveta avtomobilizma in najrazličnejše prispevke na temo varnosti in tehnologije. Odkrivali bodo črne točke slovenskih cest in opozarjali na varnost v prometu. Postregli bodo tudi z atraktivnimi reportažami s celotnega sveta in predstavili tamkajšnje vozniške navade.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
Sezona 29Oddaja Volan tudi z 29. sezono ostaja polna svežine. Pred nami so testi najnovejših vozil, premiere aktualnih novosti in raznovrstne reportaže z vseh koncev sveta. Na štirih kolesih so se med drugim potepali po Irski, Albaniji, Romuniji, Kitajski in še kje. Zanimivo sezono popestrijo tudi atraktivne rubrike.Žanr: ŠportDržava: Slovenija