Volan
Največja škoda z imenom peaq je zapeljala v uredništvo in videli boste prispevek tega električnega behemota. Če imate raje nižje električne limuzine, bo zanimiv prispevek s hyundai ioniq 6, veliko dinamike pa bo prineslo rohnenje dirkalnikov, ki so se v deževni Idriji pomerili na mestnih ulicah. Zapeljali bodo nov Volkswagnov hibridni motor v golfu in T-rocu ter se usedli v kitajsko limuzino, eno najbolj aerodinamičnih na svetu.Prikaži več
Sezona 31Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. Člani ekipe predstavljajo novosti iz sveta avtomobilizma in najrazličnejše prispevke na temo varnosti in tehnologije. Odkrivali bodo črne točke slovenskih cest in opozarjali na varnost v prometu. Postregli bodo tudi z atraktivnimi reportažami s celotnega sveta in predstavili tamkajšnje vozniške navade.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
Sezona 30Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. Člani ekipe predstavljajo novosti iz sveta avtomobilizma in najrazličnejše prispevke na temo varnosti in tehnologije. Odkrivali bodo črne točke slovenskih cest in opozarjali na varnost v prometu. Postregli bodo tudi z atraktivnimi reportažami s celotnega sveta in predstavili tamkajšnje vozniške navade.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
Sezona 29Oddaja Volan tudi z 29. sezono ostaja polna svežine. Pred nami so testi najnovejših vozil, premiere aktualnih novosti in raznovrstne reportaže z vseh koncev sveta. Na štirih kolesih so se med drugim potepali po Irski, Albaniji, Romuniji, Kitajski in še kje. Zanimivo sezono popestrijo tudi atraktivne rubrike.Žanr: ŠportDržava: Slovenija