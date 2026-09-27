Sezona 31 Epizoda 2

Anže se je na cestah Malage zapeljal s povsem novim in neverjetno hitrim električnim GT-jem znamke Zeekr. Sliši na ime 7GT in ima skoraj 650 konjičkov, velika moč pa ni njegov edini atribut. Iz Španije je odletel še v Italijo in na terenu spoznal novi subaru uncharted. Matej se je medtem prevažal naokoli s terenskim defenderjem trophy, predvsem pa je užival v hrani.

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