Volan
Anže se je na cestah Malage zapeljal s povsem novim in neverjetno hitrim električnim GT-jem znamke Zeekr. Sliši na ime 7GT in ima skoraj 650 konjičkov, velika moč pa ni njegov edini atribut. Iz Španije je odletel še v Italijo in na terenu spoznal novi subaru uncharted. Matej se je medtem prevažal naokoli s terenskim defenderjem trophy, predvsem pa je užival v hrani.Prikaži več
Sezona 31Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. Člani ekipe predstavljajo novosti iz sveta avtomobilizma in najrazličnejše prispevke na temo varnosti in tehnologije. Odkrivali bodo črne točke slovenskih cest in opozarjali na varnost v prometu. Postregli bodo tudi z atraktivnimi reportažami s celotnega sveta in predstavili tamkajšnje vozniške navade.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
Sezona 30Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. Člani ekipe predstavljajo novosti iz sveta avtomobilizma in najrazličnejše prispevke na temo varnosti in tehnologije. Odkrivali bodo črne točke slovenskih cest in opozarjali na varnost v prometu. Postregli bodo tudi z atraktivnimi reportažami s celotnega sveta in predstavili tamkajšnje vozniške navade.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
Sezona 29Oddaja Volan tudi z 29. sezono ostaja polna svežine. Pred nami so testi najnovejših vozil, premiere aktualnih novosti in raznovrstne reportaže z vseh koncev sveta. Na štirih kolesih so se med drugim potepali po Irski, Albaniji, Romuniji, Kitajski in še kje. Zanimivo sezono popestrijo tudi atraktivne rubrike.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
38:10
2. oddaja
Anže se je na cestah Malage zapeljal s povsem novim in neverjetno hitrim električnim GT-jem znamke Zeekr. Sliši na ime 7GT in ima skoraj 650 konjičkov, velika moč pa ni njegov edini atribut. Iz Španije je odletel še v Italijo in na terenu spoznal novi subaru uncharted. Matej se je medtem prevažal naokoli s terenskim defenderjem trophy, predvsem pa je užival v hrani.
38:49
1. oddaja
Oddaja Volan tudi s 31. sezono ostaja polna svežine. Anže bo v prvi oddaji naredil temeljit pregled ponudbe najbolj priljubljenih srednje velikih dostavnikov. Zapeljal se bo tudi s povsem novim premijskim kitajskim električnim avtomobilom hongqi EHS5, Matej pa se bo javil iz Moldavije, kamor se je zapeljal z dacio jogger. Sledi še pregled novosti, ki so na naše ceste zapeljale tekom poletja.