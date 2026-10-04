Volan
Matej je preizkusil velik družinski križanec changan CS55, ki ponuja ogromno prostora in zanimivo notranjost, na brezpotjih pa se je izgubljal s posebno verzijo defenderja trophy, ki zmore premagovati še tako zahtevne ovire. Anže je sedel za volan novega subaruja uncharted, Matej pa nove toyote yaris cross. V tokratni oddaji se bo našlo vse, od cenovno ugodnih do pregrešno dragih in posebnih avtomobilov.Prikaži več
Sezona 31Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. Člani ekipe predstavljajo novosti iz sveta avtomobilizma in najrazličnejše prispevke na temo varnosti in tehnologije. Odkrivali bodo črne točke slovenskih cest in opozarjali na varnost v prometu. Postregli bodo tudi z atraktivnimi reportažami s celotnega sveta in predstavili tamkajšnje vozniške navade.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
Sezona 30Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. Člani ekipe predstavljajo novosti iz sveta avtomobilizma in najrazličnejše prispevke na temo varnosti in tehnologije. Odkrivali bodo črne točke slovenskih cest in opozarjali na varnost v prometu. Postregli bodo tudi z atraktivnimi reportažami s celotnega sveta in predstavili tamkajšnje vozniške navade.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
Sezona 29Oddaja Volan tudi z 29. sezono ostaja polna svežine. Pred nami so testi najnovejših vozil, premiere aktualnih novosti in raznovrstne reportaže z vseh koncev sveta. Na štirih kolesih so se med drugim potepali po Irski, Albaniji, Romuniji, Kitajski in še kje. Zanimivo sezono popestrijo tudi atraktivne rubrike.Žanr: ŠportDržava: Slovenija