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Volan

Sezona 31 Epizoda 3

Matej je preizkusil velik družinski križanec changan CS55, ki ponuja ogromno prostora in zanimivo notranjost, na brezpotjih pa se je izgubljal s posebno verzijo defenderja trophy, ki zmore premagovati še tako zahtevne ovire. Anže je sedel za volan novega subaruja uncharted, Matej pa nove toyote yaris cross. V tokratni oddaji se bo našlo vse, od cenovno ugodnih do pregrešno dragih in posebnih avtomobilov.

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