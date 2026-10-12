Volan - Sezona 31 - 4. oddaja

Sezona 31 Epizoda 4

V Berlinu je Volkswagen predstavil kopico novosti pri gospodarskih vozilih, ki jih bo predstavil Matej, nato pa bo skočil še na prvo vožnjo povsem nove električne mazde CX-6e. Na domačih tleh je ekipa testirala zmogljivo toyoto bZ4X touring. Avtomobil je odličen družinski stroj, saj v karavanski izvedenki ponuja veliko prostora, izjemno udobje in v različici s štirikolesnim pogonom tudi veliko moči, predvsem pa se vrhunsko znajde tudi na terenu.

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