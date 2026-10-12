Volan - Sezona 31 - 4. oddaja

Volan
V Berlinu je Volkswagen predstavil kopico novosti pri gospodarskih vozilih, ki jih bo predstavil Matej, nato pa bo skočil še na prvo vožnjo povsem nove električne mazde CX-6e. Na domačih tleh je ekipa testirala zmogljivo toyoto bZ4X touring. Avtomobil je odličen družinski stroj, saj v karavanski izvedenki ponuja veliko prostora, izjemno udobje in v različici s štirikolesnim pogonom tudi veliko moči, predvsem pa se vrhunsko znajde tudi na terenu.Prikaži več
Sezona 31Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. Člani ekipe predstavljajo novosti iz sveta avtomobilizma in najrazličnejše prispevke na temo varnosti in tehnologije. Odkrivali bodo črne točke slovenskih cest in opozarjali na varnost v prometu. Postregli bodo tudi z atraktivnimi reportažami s celotnega sveta in predstavili tamkajšnje vozniške navade.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
Sezona 30Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. Člani ekipe predstavljajo novosti iz sveta avtomobilizma in najrazličnejše prispevke na temo varnosti in tehnologije. Odkrivali bodo črne točke slovenskih cest in opozarjali na varnost v prometu. Postregli bodo tudi z atraktivnimi reportažami s celotnega sveta in predstavili tamkajšnje vozniške navade.Žanr: ŠportDržava: Slovenija
Sezona 29Oddaja Volan tudi z 29. sezono ostaja polna svežine. Pred nami so testi najnovejših vozil, premiere aktualnih novosti in raznovrstne reportaže z vseh koncev sveta. Na štirih kolesih so se med drugim potepali po Irski, Albaniji, Romuniji, Kitajski in še kje. Zanimivo sezono popestrijo tudi atraktivne rubrike.Žanr: ŠportDržava: Slovenija