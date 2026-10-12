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Volan

Sezona 31 Epizoda 4

V Berlinu je Volkswagen predstavil kopico novosti pri gospodarskih vozilih, ki jih bo predstavil Matej, nato pa bo skočil še na prvo vožnjo povsem nove električne mazde CX-6e. Na domačih tleh je ekipa testirala zmogljivo toyoto bZ4X touring. Avtomobil je odličen družinski stroj, saj v karavanski izvedenki ponuja veliko prostora, izjemno udobje in v različici s štirikolesnim pogonom tudi veliko moči, predvsem pa se vrhunsko znajde tudi na terenu.

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38:55
Volan - Sezona 31 - 4. oddaja

4. oddaja

V Berlinu je Volkswagen predstavil kopico novosti pri gospodarskih vozilih, ki jih bo predstavil Matej, nato pa bo skočil še na prvo vožnjo povsem nove električne mazde CX-6e. Na domačih tleh je ekipa testirala zmogljivo toyoto bZ4X touring. Avtomobil je odličen družinski stroj, saj v karavanski izvedenki ponuja veliko prostora, izjemno udobje in v različici s štirikolesnim pogonom tudi veliko moči, predvsem pa se vrhunsko znajde tudi na terenu.
39:05
Volan - Sezona 31 - 3. oddaja

3. oddaja

Matej je preizkusil velik družinski križanec changan CS55, ki ponuja ogromno prostora in zanimivo notranjost, na brezpotjih pa se je izgubljal s posebno verzijo defenderja trophy, ki zmore premagovati še tako zahtevne ovire. Anže je sedel za volan novega subaruja uncharted, Matej pa nove toyote yaris cross. V tokratni oddaji se bo našlo vse, od cenovno ugodnih do pregrešno dragih in posebnih avtomobilov.
38:10
Volan - Sezona 31 - 2. oddaja

2. oddaja

Anže se je na cestah Malage zapeljal s povsem novim in neverjetno hitrim električnim GT-jem znamke Zeekr. Sliši na ime 7GT in ima skoraj 650 konjičkov, velika moč pa ni njegov edini atribut. Iz Španije je odletel še v Italijo in na terenu spoznal novi subaru uncharted. Matej se je medtem prevažal naokoli s terenskim defenderjem trophy, predvsem pa je užival v hrani.
38:49
Volan - Sezona 31 - 1. oddaja

1. oddaja

Oddaja Volan tudi s 31. sezono ostaja polna svežine. Anže bo v prvi oddaji naredil temeljit pregled ponudbe najbolj priljubljenih srednje velikih dostavnikov. Zapeljal se bo tudi s povsem novim premijskim kitajskim električnim avtomobilom hongqi EHS5, Matej pa se bo javil iz Moldavije, kamor se je zapeljal z dacio jogger. Sledi še pregled novosti, ki so na naše ceste zapeljale tekom poletja.

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