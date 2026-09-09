PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakov ,

Slovan Bratislava - Celje

19. 8. 2026 - Celjani so uresničili del svojih načrtov, saj imajo zagotovljeno Ligo Europa. Ampak ponuja se uresničitev sanj, ki jih lahko razblini 'papirnati' slovaški favorit. Prva tekma najbrž ne bo odločilna, bo pa zelo pomembna.