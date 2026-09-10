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UEFA Liga prvakov - 1. krog

UEFA Liga prvakov - 1. krog , UEFA Liga prvakov

2026/2027 Epizoda 0

9. 9. 2026 - Vrhunci dneva, v kateri so strnjeni najzanimivejši dogodki minulih nogometnih tekmah, zamujene priložnosti, sporne situacije in sodniške odločitve, ki so morda odločilno spremenile potek nogometnih obračunov.

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