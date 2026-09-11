UEFA Liga prvakov - 1. krog
UEFA Liga prvakov - 1. krog , UEFA Liga prvakov
10. 9. 2026 - Vrhunci dneva, v kateri so strnjeni najzanimivejši dogodki minulih nogometnih tekmah, zamujene priložnosti, sporne situacije in sodniške odločitve, ki so morda odločilno spremenile potek nogometnih obračunov.Prikaži več
2026/2027UEFA Liga prvakov - 1. krogUEFA Liga prvakov se začenja z obračuni evropskih velikanov! Že 1. krog prinaša dvoboje Real Madrida in Interja, Liverpoola in Atlética Madrid ter Manchester Uniteda in Sabaha. Najprestižnejše evropsko klubsko tekmovanje je znova tu.Žanr: Šport, NogometDržava: Združeno kraljestvo, Španija
22:04
Vrhunci dneva
10. 9. 2026 - Vrhunci dneva, v kateri so strnjeni najzanimivejši dogodki minulih nogometnih tekmah, zamujene priložnosti, sporne situacije in sodniške odločitve, ki so morda odločilno spremenile potek nogometnih obračunov.
2:32:36
Manchester United - Sabah
10. 9. 2026 - Četrtkov večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Manchester United in Sabah , oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.
16:37
Vrhunci dneva
9. 9. 2026 - Vrhunci dneva, v kateri so strnjeni najzanimivejši dogodki minulih nogometnih tekmah, zamujene priložnosti, sporne situacije in sodniške odločitve, ki so morda odločilno spremenile potek nogometnih obračunov.
2:31:07
Liverpool - Atletico Madrid
9. 9. 2026 - Sredin večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Liverpool in Atletico Madrid ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Liverpoola.
20:05
Vrhunci dneva
8. 9. 2026 - Vrhunci dneva, v kateri so strnjeni najzanimivejši dogodki minulih nogometnih tekmah, zamujene priložnosti, sporne situacije in sodniške odločitve, ki so morda odločilno spremenile potek nogometnih obračunov.
2:40:54
Real Madrid - Inter
8. 9. 2026 - Torkov večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Real Madrid in Inter ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Madrida.