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UEFA Liga prvakov - 1. krog

UEFA Liga prvakov - 1. krog , UEFA Liga prvakov

2026/2027 Epizoda 0

10. 9. 2026 - Vrhunci dneva, v kateri so strnjeni najzanimivejši dogodki minulih nogometnih tekmah, zamujene priložnosti, sporne situacije in sodniške odločitve, ki so morda odločilno spremenile potek nogometnih obračunov.

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  • 2026/2027

22:04
UEFA Liga prvakov - 1. krog - 2026/2027 - Vrhunci dneva

Vrhunci dneva

10. 9. 2026 - Vrhunci dneva, v kateri so strnjeni najzanimivejši dogodki minulih nogometnih tekmah, zamujene priložnosti, sporne situacije in sodniške odločitve, ki so morda odločilno spremenile potek nogometnih obračunov.
2:32:36
UEFA Liga prvakov - 1. krog - 2026/2027 - Manchester United - Sabah

Manchester United - Sabah

10. 9. 2026 - Četrtkov večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Manchester United in Sabah , oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.
16:37
UEFA Liga prvakov - 1. krog - 2026/2027 - Vrhunci dneva

Vrhunci dneva

9. 9. 2026 - Vrhunci dneva, v kateri so strnjeni najzanimivejši dogodki minulih nogometnih tekmah, zamujene priložnosti, sporne situacije in sodniške odločitve, ki so morda odločilno spremenile potek nogometnih obračunov.
2:31:07
UEFA Liga prvakov - 1. krog - 2026/2027 - Liverpool - Atletico Madrid

Liverpool - Atletico Madrid

9. 9. 2026 - Sredin večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Liverpool in Atletico Madrid ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Liverpoola.
20:05
UEFA Liga prvakov - 1. krog - 2026/2027 - Vrhunci dneva

Vrhunci dneva

8. 9. 2026 - Vrhunci dneva, v kateri so strnjeni najzanimivejši dogodki minulih nogometnih tekmah, zamujene priložnosti, sporne situacije in sodniške odločitve, ki so morda odločilno spremenile potek nogometnih obračunov.
2:40:54
UEFA Liga prvakov - 1. krog - 2026/2027 - Real Madrid - Inter

Real Madrid - Inter

8. 9. 2026 - Torkov večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Real Madrid in Inter ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Madrida.

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