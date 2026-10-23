UEFA Liga prvakov - 3. krog
UEFA Liga prvakov - 3. krog , UEFA Liga prvakov
20. 10. 2026Prikaži več
2026/2027UEFA Liga prvakov - 3. krog21. 10. 2026 - Sredin večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Bayern in Arsenal ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla.Žanr: Šport, NogometDržava: Slovenija, Nemčija, Francija
2:22:46
Bayern - Arsenal
21. 10. 2026 - Sredin večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Bayern in Arsenal ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla.
2:26:39
PSG - Barcelona
20. 10. 2026 - Torkov večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila PSG in Barcelona ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Pariza.