UEFA Liga prvakov - 3. krog , UEFA Liga prvakov

PSG - Barcelona

20. 10. 2026 - Torkov večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila PSG in Barcelona ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Pariza.