UEFA Liga prvakov - 4. krog

UEFA Liga prvakov - 4. krog - 2026/2027

2026

Četrti krog UEFA Lige prvakov prinaša nova razburljiva obračuna. Barcelona bo pred domačimi navijači gostila Aston Villo, Leipzig pa se bo pomeril z Manchester Cityjem. V boju za napredovanje šteje vsaka točka, zato nas čaka napet nogometni večer.