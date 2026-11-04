UEFA Liga prvakov - 4. krog
UEFA Liga prvakov - 4. krog , UEFA Liga prvakov
3. 11. 2026Prikaži več
2026/2027UEFA Liga prvakov - 4. krogČetrti krog UEFA Lige prvakov prinaša nova razburljiva obračuna. Barcelona bo pred domačimi navijači gostila Aston Villo, Leipzig pa se bo pomeril z Manchester Cityjem. V boju za napredovanje šteje vsaka točka, zato nas čaka napet nogometni večer.Žanr: Šport, NogometDržava: Španija
NapovednikUEFA Liga prvakov - 4. krogČetrti krog UEFA Lige prvakov prinaša nova razburljiva obračuna. Barcelona bo pred domačimi navijači gostila Aston Villo, Leipzig pa se bo pomeril z Manchester Cityjem. V boju za napredovanje šteje vsaka točka, zato nas čaka napet nogometni večer.Žanr: športDržava: Nemčija