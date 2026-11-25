UEFA Liga prvakov - 5. krog
UEFA Liga prvakov - 5. krog , UEFA Liga prvakov
24. 11. 2026Prikaži več
2026/2027UEFA Liga prvakov - 5. krogPeti krog UEFA Lige prvakov prinaša obračuna Real Madrid – PSV Eindhoven in PSG – Roma. Madridski in pariški zvezdniki bodo pred domačimi navijači iskali dragocene točke, gostje pa priložnost za odmeven uspeh. Kdo bo naredil korak bližje izločilnim bojem?Žanr: Šport, NogometDržava: Španija
NapovednikUEFA Liga prvakov - 5. krogPeti krog UEFA Lige prvakov prinaša obračuna Real Madrid – PSV Eindhoven in PSG – Roma. Madridski in pariški zvezdniki bodo pred domačimi navijači iskali dragocene točke, gostje pa priložnost za odmeven uspeh. Kdo bo naredil korak bližje izločilnim bojem?Žanr: športDržava: Francija
2:28:50
Real Madrid - PSV Eindhoven
24. 11. 2026 - Torkov večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Real Madrid in PSV Eindhoven ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Madrida.