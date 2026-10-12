Vrni se k meni , Vuelve a mi
Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika
51:50
1. del
Nuriino srce pripada sinu Andresu in ljubimcu Brauliu. V resnici ne pozna Braulieve prave identitete, tudi ne ve, da je poročen, laže pa ji tudi sestra Consuelo, ki se namesto študiju raje posveča Faustu, ki se zaradi zadolženosti odloči, da bo ugrabil in prodal Andresa. Santiago se vrne iz zapora, kjer je sedel po krivem. Santiago in Nuria se po naključju srečata in Santiago je očaran nad njeno lepoto. Nurii se niti sanja ne, da sta Santiago in Braulio polbrata.
50:58
2. del
Nuria je obupana zaradi Andresove ugrabitve in se po pomoč obrne na policijo. Consuelo sliši nečakov glas in spozna, da ga je ugrabil Fausto. Ko se sooči z njim, ji zagrozi, da bo ubil njeno družino. Ko ga prepričuje, naj ji vrne Andresa, ugotovita, da je deček pobegnil. Braulio mami prizna, da se želi ločiti, ker ljubi drugo žensko. Tudi Amelia izve, da ima Braulio ljubico. Medtem Andresa zbije avto, Santiago pa išče El Chemovo hčer Violeto.