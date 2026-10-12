Vrni se k meni , Vuelve a mi
Nuria je obupana zaradi Andresove ugrabitve in se po pomoč obrne na policijo. Consuelo sliši nečakov glas in spozna, da ga je ugrabil Fausto. Ko se sooči z njim, ji zagrozi, da bo ubil njeno družino. Ko ga prepričuje, naj ji vrne Andresa, ugotovita, da je deček pobegnil. Braulio mami prizna, da se želi ločiti, ker ljubi drugo žensko. Tudi Amelia izve, da ima Braulio ljubico. Medtem Andresa zbije avto, Santiago pa išče El Chemovo hčer Violeto.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika