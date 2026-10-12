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Vrni se k meni , Vuelve a mi

Sezona 1 Epizoda 2

Nuria je obupana zaradi Andresove ugrabitve in se po pomoč obrne na policijo. Consuelo sliši nečakov glas in spozna, da ga je ugrabil Fausto. Ko se sooči z njim, ji zagrozi, da bo ubil njeno družino. Ko ga prepričuje, naj ji vrne Andresa, ugotovita, da je deček pobegnil. Braulio mami prizna, da se želi ločiti, ker ljubi drugo žensko. Tudi Amelia izve, da ima Braulio ljubico. Medtem Andresa zbije avto, Santiago pa išče El Chemovo hčer Violeto.

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  • Sezona 1

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