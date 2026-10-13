1. del

Nuriino srce pripada sinu Andresu in ljubimcu Brauliu. V resnici ne pozna Braulieve prave identitete, tudi ne ve, da je poročen, laže pa ji tudi sestra Consuelo, ki se namesto študiju raje posveča Faustu, ki se zaradi zadolženosti odloči, da bo ugrabil in prodal Andresa. Santiago se vrne iz zapora, kjer je sedel po krivem. Santiago in Nuria se po naključju srečata in Santiago je očaran nad njeno lepoto. Nurii se niti sanja ne, da sta Santiago in Braulio polbrata.