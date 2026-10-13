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Vrni se k meni , Vuelve a mi

Sezona 1 Epizoda 3

Santiago znova naleti na Nurio. Amelia od Braulia zahteva resnico in želi vedeti, ali ljubi drugo. Braulio vse zanika in jo strastno poljubi. Diego odpelje Andresa v bolnišnico. Kasneje se deček zbudi brez spomina na preteklost, med njim in Diegom pa se takoj splete posebna vez. Nasilni nadzornik El Jairo izve, da je Braulio član družine Zepeda in da ima razmerje z Nurio. Santiago ne more verjeti, da bi bila njegova družina lahko povezana z umorom.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1