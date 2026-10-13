Vrni se k meni , Vuelve a mi
Santiago znova naleti na Nurio. Amelia od Braulia zahteva resnico in želi vedeti, ali ljubi drugo. Braulio vse zanika in jo strastno poljubi. Diego odpelje Andresa v bolnišnico. Kasneje se deček zbudi brez spomina na preteklost, med njim in Diegom pa se takoj splete posebna vez. Nasilni nadzornik El Jairo izve, da je Braulio član družine Zepeda in da ima razmerje z Nurio. Santiago ne more verjeti, da bi bila njegova družina lahko povezana z umorom.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika