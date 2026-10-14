Vrni se k meni - Sezona 1 - 4. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Fausto postane sumničav do Nuriinega partnerja, zato začne poizvedovati o njem. El Jairo Nurii z dokazi razkrije, da je Braulio Zepeda in da je poročen. Santiago Nurii vrne zapestnico z rdečim trakom, ob njenem joku pa ji ponudi pomoč. Amelia od Braulia zahteva resnico in ko ji le prizna prevaro, se Amelia odloči za ločitev. Diego ostaja ob Andresu v bolnišnici, kjer se dogovorijo, da ga bodo odslej klicali Juan. Tenencio Nurii pove, da je bil njen sin že prodan.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika