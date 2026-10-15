Vrni se k meni - Sezona 1 - 5. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Nuria noče poslušati Braulievih pojasnil, kako jo še vedno ljubi in da se bo ločil od žene. Fausto medtem ukrepa, da bi zaščitil svojo skrivnost. Tenencio namreč trdi, da je Andresa ugrabil nekdo, ki je blizu družini. Medtem policija zaslišuje Andresa, vendar se dečku spomin še vedno ni povrnil. Zdravnik Diegu pove, da bodo otroka premestili v sirotišnico. Diego skuša to preprečiti, vendar je nemočen. Roberto Zepeda doživi srčni napad.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika