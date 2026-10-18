Vrni se k meni - Sezona 1 - 6. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Fausto si izmisli novo prevaro, da bi rešil svoje težave. S pomočjo prometne nesreče hoče vse prepričati, da je Andres mrtev. Jacinto mu je sicer že na sledi, vendar se vmeša načelnik policijske postaje in Nurii sporoči lažno novico o sinovi smrti. Amelia namerava od očeta kupiti delnice in jih prodati tastu, Braulio pa jo roti, naj ga ne zapusti. Santiago v El Carasovem skrivališču odkrije dokumente, povezane s podjetjem svoje družine.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika