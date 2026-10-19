Vrni se k meni - Sezona 1 - 7. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Nuria noče verjeti, da je njen sin mrtev, čeprav Faustu in načelniku policije uspe ustvariti prepričljivo prevaro. Zaradi velike bolečine si želi vzeti življenje, vendar ji v najtežjih trenutkih pomaga Santiago. Aida poskuša Martho prepričati, naj poišče hčer, toda Martha se boji, da jo bo ta sovražila. Braulio sliši, kako Roberto Santiagu ponudi predsedniški položaj v podjetju. Amelia izve, da mora pri posvojitvi sodelovati tudi Braulio, dokler sta poročena.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika