Vrni se k meni - Sezona 1 - 7. del

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Vrni se k meni , Vuelve a mi

Sezona 1 Epizoda 7

Nuria noče verjeti, da je njen sin mrtev, čeprav Faustu in načelniku policije uspe ustvariti prepričljivo prevaro. Zaradi velike bolečine si želi vzeti življenje, vendar ji v najtežjih trenutkih pomaga Santiago. Aida poskuša Martho prepričati, naj poišče hčer, toda Martha se boji, da jo bo ta sovražila. Braulio sliši, kako Roberto Santiagu ponudi predsedniški položaj v podjetju. Amelia izve, da mora pri posvojitvi sodelovati tudi Braulio, dokler sta poročena.

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  • Sezona 1

51:50
Vrni se k meni - Sezona 1 - 1. del

1. del

Nuriino srce pripada sinu Andresu in ljubimcu Brauliu. V resnici ne pozna Braulieve prave identitete, tudi ne ve, da je poročen, laže pa ji tudi sestra Consuelo, ki se namesto študiju raje posveča Faustu, ki se zaradi zadolženosti odloči, da bo ugrabil in prodal Andresa. Santiago se vrne iz zapora, kjer je sedel po krivem. Santiago in Nuria se po naključju srečata in Santiago je očaran nad njeno lepoto. Nurii se niti sanja ne, da sta Santiago in Braulio polbrata.
50:58
Vrni se k meni - Sezona 1 - 2. del

2. del

Nuria je obupana zaradi Andresove ugrabitve in se po pomoč obrne na policijo. Consuelo sliši nečakov glas in spozna, da ga je ugrabil Fausto. Ko se sooči z njim, ji zagrozi, da bo ubil njeno družino. Ko ga prepričuje, naj ji vrne Andresa, ugotovita, da je deček pobegnil. Braulio mami prizna, da se želi ločiti, ker ljubi drugo žensko. Tudi Amelia izve, da ima Braulio ljubico. Medtem Andresa zbije avto, Santiago pa išče El Chemovo hčer Violeto.
51:56
Vrni se k meni - Sezona 1 - 3. del

3. del

Santiago znova naleti na Nurio. Amelia od Braulia zahteva resnico in želi vedeti, ali ljubi drugo. Braulio vse zanika in jo strastno poljubi. Diego odpelje Andresa v bolnišnico. Kasneje se deček zbudi brez spomina na preteklost, med njim in Diegom pa se takoj splete posebna vez. Nasilni nadzornik El Jairo izve, da je Braulio član družine Zepeda in da ima razmerje z Nurio. Santiago ne more verjeti, da bi bila njegova družina lahko povezana z umorom.
42:07
Vrni se k meni - Sezona 1 - 4. del

4. del

Fausto postane sumničav do Nuriinega partnerja, zato začne poizvedovati o njem. El Jairo Nurii z dokazi razkrije, da je Braulio Zepeda in da je poročen. Santiago Nurii vrne zapestnico z rdečim trakom, ob njenem joku pa ji ponudi pomoč. Amelia od Braulia zahteva resnico in ko ji le prizna prevaro, se Amelia odloči za ločitev. Diego ostaja ob Andresu v bolnišnici, kjer se dogovorijo, da ga bodo odslej klicali Juan. Tenencio Nurii pove, da je bil njen sin že prodan.
42:10
Vrni se k meni - Sezona 1 - 5. del

5. del

Nuria noče poslušati Braulievih pojasnil, kako jo še vedno ljubi in da se bo ločil od žene. Fausto medtem ukrepa, da bi zaščitil svojo skrivnost. Tenencio namreč trdi, da je Andresa ugrabil nekdo, ki je blizu družini. Medtem policija zaslišuje Andresa, vendar se dečku spomin še vedno ni povrnil. Zdravnik Diegu pove, da bodo otroka premestili v sirotišnico. Diego skuša to preprečiti, vendar je nemočen. Roberto Zepeda doživi srčni napad.
42:08
Vrni se k meni - Sezona 1 - 6. del

6. del

Fausto si izmisli novo prevaro, da bi rešil svoje težave. S pomočjo prometne nesreče hoče vse prepričati, da je Andres mrtev. Jacinto mu je sicer že na sledi, vendar se vmeša načelnik policijske postaje in Nurii sporoči lažno novico o sinovi smrti. Amelia namerava od očeta kupiti delnice in jih prodati tastu, Braulio pa jo roti, naj ga ne zapusti. Santiago v El Carasovem skrivališču odkrije dokumente, povezane s podjetjem svoje družine.
42:10
Vrni se k meni - Sezona 1 - 7. del

7. del

Nuria noče verjeti, da je njen sin mrtev, čeprav Faustu in načelniku policije uspe ustvariti prepričljivo prevaro. Zaradi velike bolečine si želi vzeti življenje, vendar ji v najtežjih trenutkih pomaga Santiago. Aida poskuša Martho prepričati, naj poišče hčer, toda Martha se boji, da jo bo ta sovražila. Braulio sliši, kako Roberto Santiagu ponudi predsedniški položaj v podjetju. Amelia izve, da mora pri posvojitvi sodelovati tudi Braulio, dokler sta poročena.

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  • Sezona 1