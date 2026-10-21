Vrni se k meni - Sezona 1 - 9. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Nuria dobi priložnost za nov začetek, ko jo teta povabi, naj se preseli k njej. Fausto jo pri tem spodbuja, Nuria pa si obljubi, da bo dosegla pravico za sina. Braulio medtem išče način, kako bi Amelio prepričal v skupno posvojitev. Nuria poskuša izvedeti več o Santiagu, saj še vedno ne ve, kdo v resnici je, vendar se mu želi zahvaliti. Na letališču se poti Nurie in Andresa skoraj prekrižajo. Liana Braulia obvešča o Santiagu in se z njim zaplete v intimno razmerje.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika