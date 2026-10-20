Vrni se k meni - Sezona 1 - 8. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Santiago se želi vključiti v družinsko podjetje, da bi od znotraj zbral dokaze. Za pomoč prosi Liano, ki prisluhne njegovemu načrtu, saj jo to lahko približa tudi njenim lastnim ciljem. Amelia prvič sreča Andresa. Deček ji zaupa svojo zgodbo in med njima se takoj splete posebna vez. Martha se spominja telefona, ki ji ga je Liana nekoč izročila kot domnevni dokaz Santiagove krivde. Nuria se na pokopališču v solzah poslovi od sina.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika