Vrni se k meni - Sezona 1 - 10. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Amelia verjame, da se je Braulio spremenil. Braulio se Nurii ne bo odpovedal, vendar Amelio prepriča, naj njunemu zakonu ponudi še eno priložnost. Novica o posvojitvi je za večino otrok v sirotišnici razlog za veselje, Andres pa bi posvojitev sprejel le, če bi ga posvojil Diego. Martha Robertu prizna dolgo varovano skrivnost: pri petnajstih letih je rodila deklico, starši pa so jo prisilili, da jo je dala v posvojitev. Robertov odziv jo preseneti.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika