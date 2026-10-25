Vrni se k meni - Sezona 1 - 11. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Braulio se boji, da bo brat odkril resnico. Prav on je naročil napad in poskrbel, da so krivdo naprtili Santiagu. Zato svojemu zaupniku naroči, naj uniči dokaze. Andres Diegu pove, da lahko postane njegov oče, zato se Diego odloči začeti postopek posvojitve. Jacinto je prepričan, da je Fausto vpleten v ugrabitev in da je Andres še vedno živ. Consuelo Faustu predlaga, naj najame bančno posojilo, on pa denar ukrade in z njim poplača svoj dolg.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika