Vrni se k meni - Sezona 1 - 12. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Ko si noseča ženska premisli, da bi otroka dala v posvojitev, se Amelii podre svet, Brauliu pa prekriža načrte. Braulio mladenki grozi, pri tem pa ne sluti, da jo bo Amelia povabila, naj se preseli k njima. Consuelo preseneti Jacintova novica, da bi bil Andres lahko še vedno živ. Ko o tem vpraša Fausta, jo ta spomni, da je prav on identificiral dečkovo truplo, nato pa jo zaprosi za roko. Socialna delavka zavrne Diegovo prošnjo za posvojitev Andresa.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika