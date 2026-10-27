Vrni se k meni - Sezona 1 - 13. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Andres in Diego sta strta zaradi zavrnitve posvojitve. Nuria sprejme službo v trgovski hiši Zepeda. Denar potrebuje za iskanja sina, a jo je strah, da bi v podjetju naletela na Braulia. Amelia se spre z Martho, ker ne dovoli, da bi se vmešavala v njene odločitve. Ko Braulio Mariano najde v svojem domu, Amelii očita, da je odločitev sprejela brez njega. Rosenda obišče El Tigre in mu naroči, naj se pred Santiagom pretvarja, da mu hoče pomagati.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika