Vrni se k meni - Sezona 1 - 14. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Nuria na prvi delovni dan v trgovski hiši sreča Santiaga in mu zaupa svojo zgodbo, Santiago pa ji obljubi vso podporo. Andres s pomočjo prijateljev vlomi v pisarno socialne delavke, nato pa pobegne. Ve, kam želi iti, k Diegu. Ko Amelia izve za Diegove težave, prosi socialno delavko, naj Andresa premesti. Braulio izsiljuje Liano, zato sklene Santiagu povedati resnico. Ko Mariana in Braulio pristaneta v strastnem poljubu, ju zaloti Amelia.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika