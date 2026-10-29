Vrni se k meni - Sezona 1 - 15. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Diego želi ravnati pravilno, Andres pa njegovo odločitev dojema kot izdajo. Roberto skuša pomagati Santiagu, vendar zaupne informacije posreduje napačnemu človeku. Martha se odloči opustiti iskanje hčerke. Mariani zaupa, kaj se ji je zgodilo pri petnajstih letih, in jo roti, naj svojega otroka ne da v posvojitev. Ko Violeta objame Santiaga, Nuria pokaže kanček ljubosumja. Consuelo Faustu prizna, da ni več prepričana o njuni skupni prihodnosti.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika