Vrni se k meni - Sezona 1 - 16. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Marianin porod poteka dobro, toda veselje hitro zbledi, ko Amelii pove, da hčerke ne želi dati v posvojitev. Braulio ji zagrozi s tožbo. Z Gaitanovo aretacijo je Santiagova nedolžnost končno dokazana. Liana brez sramu laže Nurii, da je Santiagovo dekle, da bi jo prestrašila in odgnala od njega. Nuria zato zavrne Santiaga in mu pove, da bo njun odnos zgolj poslovne narave. Naravnost jo vpraša, ali kaj čuti do njega. Diego obišče Andresa in se z njim pobota.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika