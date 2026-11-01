Vrni se k meni - Sezona 1 - 16. del

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Vrni se k meni , Vuelve a mi

Sezona 1 Epizoda 16

Marianin porod poteka dobro, toda veselje hitro zbledi, ko Amelii pove, da hčerke ne želi dati v posvojitev. Braulio ji zagrozi s tožbo. Z Gaitanovo aretacijo je Santiagova nedolžnost končno dokazana. Liana brez sramu laže Nurii, da je Santiagovo dekle, da bi jo prestrašila in odgnala od njega. Nuria zato zavrne Santiaga in mu pove, da bo njun odnos zgolj poslovne narave. Naravnost jo vpraša, ali kaj čuti do njega. Diego obišče Andresa in se z njim pobota.

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  • Sezona 1

51:50
Vrni se k meni - Sezona 1 - 1. del

1. del

Nuriino srce pripada sinu Andresu in ljubimcu Brauliu. V resnici ne pozna Braulieve prave identitete, tudi ne ve, da je poročen, laže pa ji tudi sestra Consuelo, ki se namesto študiju raje posveča Faustu, ki se zaradi zadolženosti odloči, da bo ugrabil in prodal Andresa. Santiago se vrne iz zapora, kjer je sedel po krivem. Santiago in Nuria se po naključju srečata in Santiago je očaran nad njeno lepoto. Nurii se niti sanja ne, da sta Santiago in Braulio polbrata.
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50:58
Vrni se k meni - Sezona 1 - 2. del

2. del

Nuria je obupana zaradi Andresove ugrabitve in se po pomoč obrne na policijo. Consuelo sliši nečakov glas in spozna, da ga je ugrabil Fausto. Ko se sooči z njim, ji zagrozi, da bo ubil njeno družino. Ko ga prepričuje, naj ji vrne Andresa, ugotovita, da je deček pobegnil. Braulio mami prizna, da se želi ločiti, ker ljubi drugo žensko. Tudi Amelia izve, da ima Braulio ljubico. Medtem Andresa zbije avto, Santiago pa išče El Chemovo hčer Violeto.
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51:56
Vrni se k meni - Sezona 1 - 3. del

3. del

Santiago znova naleti na Nurio. Amelia od Braulia zahteva resnico in želi vedeti, ali ljubi drugo. Braulio vse zanika in jo strastno poljubi. Diego odpelje Andresa v bolnišnico. Kasneje se deček zbudi brez spomina na preteklost, med njim in Diegom pa se takoj splete posebna vez. Nasilni nadzornik El Jairo izve, da je Braulio član družine Zepeda in da ima razmerje z Nurio. Santiago ne more verjeti, da bi bila njegova družina lahko povezana z umorom.
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42:07
Vrni se k meni - Sezona 1 - 4. del

4. del

Fausto postane sumničav do Nuriinega partnerja, zato začne poizvedovati o njem. El Jairo Nurii z dokazi razkrije, da je Braulio Zepeda in da je poročen. Santiago Nurii vrne zapestnico z rdečim trakom, ob njenem joku pa ji ponudi pomoč. Amelia od Braulia zahteva resnico in ko ji le prizna prevaro, se Amelia odloči za ločitev. Diego ostaja ob Andresu v bolnišnici, kjer se dogovorijo, da ga bodo odslej klicali Juan. Tenencio Nurii pove, da je bil njen sin že prodan.
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42:10
Vrni se k meni - Sezona 1 - 5. del

5. del

Nuria noče poslušati Braulievih pojasnil, kako jo še vedno ljubi in da se bo ločil od žene. Fausto medtem ukrepa, da bi zaščitil svojo skrivnost. Tenencio namreč trdi, da je Andresa ugrabil nekdo, ki je blizu družini. Medtem policija zaslišuje Andresa, vendar se dečku spomin še vedno ni povrnil. Zdravnik Diegu pove, da bodo otroka premestili v sirotišnico. Diego skuša to preprečiti, vendar je nemočen. Roberto Zepeda doživi srčni napad.
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42:08
Vrni se k meni - Sezona 1 - 6. del

6. del

Fausto si izmisli novo prevaro, da bi rešil svoje težave. S pomočjo prometne nesreče hoče vse prepričati, da je Andres mrtev. Jacinto mu je sicer že na sledi, vendar se vmeša načelnik policijske postaje in Nurii sporoči lažno novico o sinovi smrti. Amelia namerava od očeta kupiti delnice in jih prodati tastu, Braulio pa jo roti, naj ga ne zapusti. Santiago v El Carasovem skrivališču odkrije dokumente, povezane s podjetjem svoje družine.
Dostopno še 17 dni
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42:10
Vrni se k meni - Sezona 1 - 7. del

7. del

Nuria noče verjeti, da je njen sin mrtev, čeprav Faustu in načelniku policije uspe ustvariti prepričljivo prevaro. Zaradi velike bolečine si želi vzeti življenje, vendar ji v najtežjih trenutkih pomaga Santiago. Aida poskuša Martho prepričati, naj poišče hčer, toda Martha se boji, da jo bo ta sovražila. Braulio sliši, kako Roberto Santiagu ponudi predsedniški položaj v podjetju. Amelia izve, da mora pri posvojitvi sodelovati tudi Braulio, dokler sta poročena.
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42:11
Vrni se k meni - Sezona 1 - 8. del

8. del

Santiago se želi vključiti v družinsko podjetje, da bi od znotraj zbral dokaze. Za pomoč prosi Liano, ki prisluhne njegovemu načrtu, saj jo to lahko približa tudi njenim lastnim ciljem. Amelia prvič sreča Andresa. Deček ji zaupa svojo zgodbo in med njima se takoj splete posebna vez. Martha se spominja telefona, ki ji ga je Liana nekoč izročila kot domnevni dokaz Santiagove krivde. Nuria se na pokopališču v solzah poslovi od sina.
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42:09
Vrni se k meni - Sezona 1 - 9. del

9. del

Nuria dobi priložnost za nov začetek, ko jo teta povabi, naj se preseli k njej. Fausto jo pri tem spodbuja, Nuria pa si obljubi, da bo dosegla pravico za sina. Braulio medtem išče način, kako bi Amelio prepričal v skupno posvojitev. Nuria poskuša izvedeti več o Santiagu, saj še vedno ne ve, kdo v resnici je, vendar se mu želi zahvaliti. Na letališču se poti Nurie in Andresa skoraj prekrižajo. Liana Braulia obvešča o Santiagu in se z njim zaplete v intimno razmerje.
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42:08
Vrni se k meni - Sezona 1 - 10. del

10. del

Amelia verjame, da se je Braulio spremenil. Braulio se Nurii ne bo odpovedal, vendar Amelio prepriča, naj njunemu zakonu ponudi še eno priložnost. Novica o posvojitvi je za večino otrok v sirotišnici razlog za veselje, Andres pa bi posvojitev sprejel le, če bi ga posvojil Diego. Martha Robertu prizna dolgo varovano skrivnost: pri petnajstih letih je rodila deklico, starši pa so jo prisilili, da jo je dala v posvojitev. Robertov odziv jo preseneti.
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42:08
Vrni se k meni - Sezona 1 - 11. del

11. del

Braulio se boji, da bo brat odkril resnico. Prav on je naročil napad in poskrbel, da so krivdo naprtili Santiagu. Zato svojemu zaupniku naroči, naj uniči dokaze. Andres Diegu pove, da lahko postane njegov oče, zato se Diego odloči začeti postopek posvojitve. Jacinto je prepričan, da je Fausto vpleten v ugrabitev in da je Andres še vedno živ. Consuelo Faustu predlaga, naj najame bančno posojilo, on pa denar ukrade in z njim poplača svoj dolg.
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41:12
Vrni se k meni - Sezona 1 - 12. del

12. del

Ko si noseča ženska premisli, da bi otroka dala v posvojitev, se Amelii podre svet, Brauliu pa prekriža načrte. Braulio mladenki grozi, pri tem pa ne sluti, da jo bo Amelia povabila, naj se preseli k njima. Consuelo preseneti Jacintova novica, da bi bil Andres lahko še vedno živ. Ko o tem vpraša Fausta, jo ta spomni, da je prav on identificiral dečkovo truplo, nato pa jo zaprosi za roko. Socialna delavka zavrne Diegovo prošnjo za posvojitev Andresa.
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41:13
Vrni se k meni - Sezona 1 - 13. del

13. del

Andres in Diego sta strta zaradi zavrnitve posvojitve. Nuria sprejme službo v trgovski hiši Zepeda. Denar potrebuje za iskanja sina, a jo je strah, da bi v podjetju naletela na Braulia. Amelia se spre z Martho, ker ne dovoli, da bi se vmešavala v njene odločitve. Ko Braulio Mariano najde v svojem domu, Amelii očita, da je odločitev sprejela brez njega. Rosenda obišče El Tigre in mu naroči, naj se pred Santiagom pretvarja, da mu hoče pomagati.
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41:10
Vrni se k meni - Sezona 1 - 14. del

14. del

Nuria na prvi delovni dan v trgovski hiši sreča Santiaga in mu zaupa svojo zgodbo, Santiago pa ji obljubi vso podporo. Andres s pomočjo prijateljev vlomi v pisarno socialne delavke, nato pa pobegne. Ve, kam želi iti, k Diegu. Ko Amelia izve za Diegove težave, prosi socialno delavko, naj Andresa premesti. Braulio izsiljuje Liano, zato sklene Santiagu povedati resnico. Ko Mariana in Braulio pristaneta v strastnem poljubu, ju zaloti Amelia.
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41:11
Vrni se k meni - Sezona 1 - 15. del

15. del

Diego želi ravnati pravilno, Andres pa njegovo odločitev dojema kot izdajo. Roberto skuša pomagati Santiagu, vendar zaupne informacije posreduje napačnemu človeku. Martha se odloči opustiti iskanje hčerke. Mariani zaupa, kaj se ji je zgodilo pri petnajstih letih, in jo roti, naj svojega otroka ne da v posvojitev. Ko Violeta objame Santiaga, Nuria pokaže kanček ljubosumja. Consuelo Faustu prizna, da ni več prepričana o njuni skupni prihodnosti.
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41:11
Vrni se k meni - Sezona 1 - 16. del

16. del

Marianin porod poteka dobro, toda veselje hitro zbledi, ko Amelii pove, da hčerke ne želi dati v posvojitev. Braulio ji zagrozi s tožbo. Z Gaitanovo aretacijo je Santiagova nedolžnost končno dokazana. Liana brez sramu laže Nurii, da je Santiagovo dekle, da bi jo prestrašila in odgnala od njega. Nuria zato zavrne Santiaga in mu pove, da bo njun odnos zgolj poslovne narave. Naravnost jo vpraša, ali kaj čuti do njega. Diego obišče Andresa in se z njim pobota.
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