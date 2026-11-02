Vrni se k meni - Sezona 1 - 17. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Santiago Nurio preseneti z gesto, ki v njej prebudi spomine in novo upanje. Na klopci med cvetjem si izmenjata prvi poljub. Ko Andres opazi Ameliino žalost, ji iskreno prizna, da bi si prav njo izbral za mamo, s tem ji znova pričara nasmeh na obraz. Consuelo spozna, kaj si želi, in to ni Fausto. Njegovo nasilno vedenje jo vse bolj približuje ljubezni, ki ji jo ponuja Jacinto. Braulio izve, da je Santiago zaljubljen, vendar ne sluti, kdo je ženska njegovega srca.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika