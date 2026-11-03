Vrni se k meni - Sezona 1 - 18. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Ko hoče Diego povedati Juanu, da lahko postane njegov oče, izve, da ga namerava posvojiti nekdo drug. Končna odločitev je Andresova, Braulio pa nujno potrebuje njegovo privolitev, saj želi s posvojitvijo obdržati nadzor nad Amelio. Noče dovoliti, da bi tast ali brat prevzela oblast v podjetju, zato je pripravljen storiti vse, da uresniči svoje načrte. Fausto zaslišuje Consuelo, kje je bila, in ko opazi, da ne nosi zaročnega prstana, jo zaklene v hišo.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika