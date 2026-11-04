Vrni se k meni - Sezona 1 - 19. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Roberto izve, da je Braulio večkrat obiskal Gaitana v zaporu. Liano vpraša, ali je njegov sin odgovoren za Aliciino smrt. Amelia se sreča z Diegom in mu pove, da morata ravnati v Andresovo dobro. Ponudi mu službo učitelja, da bi lahko ostal blizu dečku. Fausto Consuelo obvesti, da se bosta poročila že naslednji dan. Liana skrivaj posname Braulievo priznanje, da je prav on skoval zaroto, zaradi katere je bil Santiago obsojen.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika