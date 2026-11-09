Vrni se k meni - Sezona 1 - 22. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Santiago spozna novega nečaka in takoj se ujameta. Braulia preganja očetova grožnja, da ga bo predal oblastem. Liano posvari, da bo ob njegovem padcu padla tudi ona. Roberto poskuša z zadnjimi močmi Santiagu razkriti, da je prav Braulio odgovoren za napad in za to, da je pristal v zaporu. Nuria sestrični zaupa, da z Brauliem nikoli nista bila intimna. Njena teta prizna, da je bila sama tista, ki je zapustila očeta svojih otrok, in svoje odločitve ne obžaluje.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika