Vrni se k meni - Sezona 1 - 23. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
O tem, kdo bo prevzel predsedniški položaj v podjetju, lahko odloči le ena oseba: Martha. Braulio nanjo pritiska, saj želi nemudoma zavzeti očetov položaj. Santiago poišče uteho v Nuriinem objemu. Andres ima nočne more o svoji ugrabitvi, Amelia in Braulio pa ga tolažita. Santiago Marthi pove, da si Braulio zasluži postati predsednik podjetja in da je to prava odločitev. Braulia medtem začne preganjati očetov glas.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika