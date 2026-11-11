Vrni se k meni - Sezona 1 - 24. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Martha oznani, kdo bo prevzel vodenje Grupo Zepeda. Nuria postane junakinja, ko trgovsko hišo napadejo roparji. Santiago pa jo prosi, naj se nikoli več tako nepremišljeno ne izpostavlja nevarnosti. Nurio prosi, naj tudi uradno postaneta par. Diego Amelii zagotovi, da se lahko nanj vedno zanese kot na prijatelja. Med Liano in Brauliem pride do hudega spora in grozita drug drugemu. Consuelo medtem poišče Jacinta in prepustita se čustvom.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika