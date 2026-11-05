Vrni se k meni - Sezona 1 - 20. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Roberto Liani jasno pove, da mora odstopiti s položaja, čakajo jo tudi pravne posledice. Andres postane dedič, ko mu dedek Vicente prepusti svoje delnice v podjetju Zepeda. Braulievo veselje hitro splahni, saj mu tast pojasni pogoje: Braulio do tega premoženja nikoli ne bo mogel dostopati. Fausto Consuelo prisili k molku in jo odvleče pred sodnika. Na poroki se pojavi tudi Jacinto. Nuria obišče sinov grob in mu pripoveduje o Santiagu.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika