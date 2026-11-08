Vrni se k meni - Sezona 1 - 21. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Roberto se sooči z Brauliem. Braulio se poskuša izmuzniti, vendar mu dokazi to preprečijo. Odnos med Santiagom in Nurio se vse bolj poglablja. Nuria ga obišče v hotelu in prepustita se ljubezni. Amelio in Diega medtem povezuje skupna ljubezen do Andresa. Consuelo se poroči s Faustom, poroki pa prisostvuje tudi Jacinto. Braulio materi sporoči, da je Roberto doživel srčni napad in da je na poti v bolnišnico. Od Liane zahteva pojasnilo.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika